Чи будуть в Україні найближчим часом тріскучі морози

Синоптикиня розповіла, чи передбачаються найближчими днями в Україні тріскучі морози. Також вона пояснила, чи варто чекати на сніг.

Керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ відповіла українцям на питання, чи очікуються найближчим часом в нашій країні морози.

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Чи прийдуть в Україну скоро морози

За словами Наталії Птухи, Тріскучих морозів в Україні найближчим часом не передбачається. На півдні нашої країни температура взагалі може перевищувати 10 градусів тепла.

Значного зниження температури, тріскучих морозів найближчим часом не передбачається. Навпаки, по півдню країни наприкінці тижня температурні показники можуть бути вищими +10 градусів. Це доволі високо як для початку грудня, і відповідно весь сніговий покрив, який зараз там утворився по південних областях, по східних, буде танути, і вже наприкінці тижня його практично не буде,

– сказала вона.

Вона також нагадала, що в середу у цих областях буде проходити циклон з дощем, тому там сніговий покрив в цих регіонах розтане.

Однак, попри відсутність суттєвих морозів, сніг може ще залишатися на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині.

В Україні рухається новий південний циклон