-15 градусів: коли та в яких областях України посиляться морози
Зовсім скоро в Україні відчутно похолодає. Так, у частині областей стовпчики термометрів можуть опуститися до -15 градусів.
Коли чекати похолодання, де будуть найбільші морози, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Де вдарять морози до -15 градусів
Наталія Птуха розповіла, що уже наступного тижня в Україні очікується зниження температури. До речі, похолодання буде і на Півдні, де зараз спостерігаються не грудневі температури.
5 грудня також на Заході, а 6-го грудня в Чернігівській та Сумській області, тобто це Північний схід місцями навіть до 15 градусів морозу, може бути при проясненнях,
– зауважила синоптикиня.
Також додала, що 6 грудня у північних та більшості західних областей вночі 5 – 11 морозу.
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Яка буде погода у найближчі три доби
- В Укргідрометцентрі зазначили, що 3 грудня у західних, північних областях пройде помірний сніг, мокрий сніг. Вночі у північно-західній частині та Карпатах – значний сніг.
- Також подекуди можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території без істотних опадів.
- Вночі та вранці в Україні туман, вдень у північній частині пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- На Заході впродовж доби 1 – 6 морозу, у південній частині вночі 4 – 9 тепла, вдень 11 – 16 тепла.
- Тим часом на решті території вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. У східних і більшості центральних областей вдень 7 – 12 тепла.
- У понеділок, 4 грудня, у південно-східній частині очікується мокрий сніг та дощ. На решті території, 5 грудня в Україні без опадів.
- Синоптики прогнозують зниження температури на 5 – 7 градусів.