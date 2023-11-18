Морози в Україні: чи буде сильне похолодання найближчими днями

До України прийшло похолодання. У частині областей очікується значний сніг та ожеледиця. Окрім того, вдарять морози.

Яку найнижчу температуру прогнозують синоптики на вихідних, де йтиме сніг, а в яких областях чекати дощу, пише 24 Канал.

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Напередодні в Укргідрометцентрі прогнозували, що 18 – 19 листопада буде ускладнення погодних умов. У суботу на Заході та Вінницькій області очікується значний сніг. Окрім того, дороги скує ожеледиця.

Також синоптики зазначали, що на Півдні очікуються помірні дощі. Вдень на Кіровоградщині, Черкащині та Дніпропетровщині – мокрий сніг і дощ.

Ймовірно, литиме і в неділю. Так, на Півдні очікуються значні опади, переважно у вигляді дощу.

У центральних, вдень і у східних областях – помірні дощі та сніг. На решті території вже без істотних опадів.

Температура вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 0 – 5 тепла, на Півдні країни вночі та вдень 4 – 10 тепла,

– спрогнозували синоптики.

Тож, поки що сильних морозів в Україні ще не буде. Втім, значного потепління, ймовірно, теж.

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Орієнтовний прогноз погоди на 19 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру