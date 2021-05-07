Мороз вирішив затриматися: у Карпатах сходить сніг

Станом на 7 травня у Карпатах сходить сніг, однак досі морозяно. Зокрема, на вершині Чорногори зафіксували -1 градус.
У пресслужбі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста розповіли, що на Чорногорі – хмарно з проясненнями. Вітер – південно-західний.
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Станом на 08:30, 07.05.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 16 метрів за секунду. Температура повітря -1°С,
– мовиться у повідомленні.
На оприлюдненій світлині помітно, що з гори вже сходить сніг. У Карпатах хоч із запізненням, але розпочинається весна.
Через відлигу рятувальники оголосили у високогір'ї Івано-Франківської області III рівень сніголавинної небезпеки.
Як Карпати зустріли весну
- У квітні на вершині Чорногори зафіксували плюсову температуру. Повітря прогрілося до +1. Однак 26 квітня Карпати вкрила заметіль.
- До травня у Карпатах лежав значний сніговий покрив. Окрім того, рятувальники повсякчас попереджали про сніголавинну небезпеку.