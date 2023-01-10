Земля промерзла, піде важка техніка: на Луганщині очікують на пожвавлення бойових дій

Ситуація на Луганщині тривалий час залишається важкою, однак її повністю контролюють Сили оборони. Водночас днями прогнозують пожвавлення бойових дій.

Як сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, це пов'язано з морозами.

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Гайдай констатував, що температура повітря суттєво впала, а для військових, що перебувають в окопах, – це пекельні умови.

Але я думаю, що буде пожвавлення бойових дій. Бо земля промерзла достатньо серйозно, тож тепер буде підключатися важка техніка,

– пояснив він.

Крім того, росіяни з усіх сил намагаються втримати Кремінну. І навіть перекинули туди декілька підрозділів десантників та привезли ще більше танків, але щоночі українські захисники знищують по 6 – 7 одиниць.

Раніше Очільник Луганської ОВА зазначив, що на Луганському напрямку наразі точаться важкі бої. Однак українські захисники дають відсіч російським окупантам. Вони нищать як живу силу, так і техніку загарбників. За останній місяць лише один наш підрозділ знищив 78 одиниць ворожої техніки на Луганському напрямку. Нещодавно українські військові також знищили за добу понтонну переправу та 5 танків противника.

Що стало причиною сповільнення контрнаступу ЗСУ та коли він буде

Західні аналітики зазначають, що Збройним Силам вдалось перейняти ініціативу на полі бою влітку 2022 року, адже саме тоді розпочався блискавичний контрнаступ української армії на Харківщину. В останні місяці темпи просування ЗСУ сповільнилися, однак це не є катастрофою.

Українським військовим, як і окупантам, зараз непросто вести ефективні наступальні операції через те, що осінні дощі перетворили землю на багнюку. Це справжній виклик для бойової техніки. Однак ситуація може змінитися, якщо найближчим часом земля замерзне. Що, в принципі зараз і відбувається.