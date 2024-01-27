В останні дні січня ще вдарять морози: де буде найбільший холод

До лютого залишилося декілька днів. Втім, наприкінці січня морози знову посиляться.

Синоптики розповіли, коли посилиться мороз і який найбільший мінус чекати, передає 24 Канал.

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В Укргідрометцентрі прогнозували, що у суботу пройде невеликий сніг. Вдень на Півдні з дощем, а на Заході помірний і мокрий сніг, також подекуди налипання мокрого снігу. Упродовж доби 27 січня від 4 мороз до 2 градусів тепла. Втім, на Півдні та Закарпатті 1 – 6 тепла.

Невеликий сніг у більшості областей пройде і в неділю та вночі понеділка. Вдень вже без опадів. Вночі 3 – 8 морозу.

29 січня при проясненнях до 11 градусів морозу, вдень 0 – 5 морозу, у південній частині вночі 1 – 6 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла,

– зазначили синоптики.

До речі, у Карпатах часом сніг. Температура вночі 8 – 14, вдень 3 – 9 градусів морозу.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

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