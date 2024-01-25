Морози практично по всій Україні: коли знову похолодає

Уже незабаром в Україні можуть знову посилитися морози. Втім, синоптики дають надію, що таких сильних, як два тижні тому, поки не буде.

Коли чекати похолодання, де і який найбільший мінус наразі прогнозують, пише 24 Канал.

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Коли у січні знову буде похолодання

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 25 – 27 вночі та вдень від 2 морозу до 4 тепла. Однак, у четвер вночі східних та південно-східних областях 3 – 8 морозу, вдень на крайньому півдні країни 2 – 7 тепла. У Карпатах вночі та вдень 0 – 7 морозу.

Раніше у коментарі NV Наталія Птуха розповідала, що вже з 26 січня циклон, який принесе мокрий сніг, почне виходити у бік Росії. За два дні період опадів в Україні завершиться. Втім, уже наприкінці тижня знову похолодає.

"29 січня може надійти ще один невеличкий атмосферний фронт з Північного Заходу, через поле підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений", – сказала синоптикиня й додала, що сніг якщо і буде, то зовсім незначний.

Наталія Птуха прогнозувала, що в останні дні цього місяця в Україні буде більше прояснень. Температура знизиться.

"Мороз практично по всій території України. А вже якої інтенсивності, — наразі ще складно говорити. Але сильних морозів, які у нас були два тижні тому, поки що не очікуємо", — запевнила синоптикиня Укргідрометцентру.