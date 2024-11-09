У яких областях на вихідних буде легкий мороз

У частині областей України на вихідних, 9 та 10 листопада, може бути легкий морозець. Він накриє кілька регіонів у нічний час.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

До теми На Заході України оголосили штормове попередження: яка причина

Де будуть легкі морози в Україні 9 та 10 листопада

За даними синоптиків, температура вночі опуститься у кількох західних областях України. Зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також на Прикарпатті та Буковині стовпчики термометра можуть опуститися до -1 градуса. Водночас на Закарпатті нічна температура може становити -2 градуси.



Де будуть морози вночі в Україні 9 листопада / Карта Укргідрометцентру

Однак уже 10 листопада температура вночі зменшить й в інших регіонах нашої держави. До -2 градусів нічна температура опуститься у всіх західних областях України. У Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях стовпчики термометра можуть опуститися до -1 градуса.

Водночас у Київській, Донецькій, Луганській та Черкаській області мінімальна температура вночі становитиме 0 градусів.



У яких областях вночі будуть мінусові значення 10 листопада / Карта Укргідрометцентру

Вдень мінусових значень як 9, так і 10 листопада в жодній з областей України синоптики не прогнозують.

Якими будуть листопад та зима в Україні