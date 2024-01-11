Знову до -20: коли та в яких областях посиляться морози

В Україні дещо підвищилася температура. Втім, ненадовго. Уже незабаром знову вдарять люті морози.

Синоптикиня Укргідрометцентру розповіла, що нова хвиля холоду накриє Україну вже цього тижня. У частині областей температура знизиться до -20 градусів.

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Наталія Птуха зазначила, що зниження температури очікується вже на 12 – 13 січня. І хоча вже не таке інтенсивне, як було нещодавно, втім, морози не відступають.

Так, за орієнтовними прогнозами вночі 12 січня 7 – 12 градусів. Далі, 13 січня, у східних та північно-східних областях уже 14 – 20 градусів морозу. Тим часом на Півдні, Південному Сході та Закарпатті 3 – 9 нижче нуля.

Бачимо, що зимова морозна погода залишається до кінця тижня,

— зауважила Птуха.

Експертка додала, що наприкінці робочого тижня можуть бути пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Синоптикиня зазначила, що загалом морозна погода переважатиме по всій території України впродовж наступних 10 днів. Тож цього тижня значного потепління точно чекати не варто.

Можливо, певне підвищення буде вже з середини наступного тижня. Але, знову ж таки, поки що плюсових значень не очікуємо,

— підкреслила Наталія Птуха.

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Орієнтовний прогноз погоди на 13 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

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