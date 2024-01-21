Коли й у яких областях вдарить мороз майже до 20 градусів

На вихідних в Україні знову похолодало. Втім, уже незабаром у частині областей температура опуститься ще нижче.

Де вдарить мороз майже до 20 градусів, коли саме його чекати, розповідає 24 Канал. До речі, раніше синоптикиня відповіла, чи будуть цієї зими ще сильні морози.

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Де прогнозують найбільші морози

За прогнозом на картах Укргідрометцентру, морози знову посиляться у понеділок, 22 січня. До речі, у цей день, ймовірно, буде без опадів.

Найбільші морози традиційно очікуються на Чернігівщині та Сумщині. Також будуть на Харківщині.

У Сумській області до -18 градусів. До речі, буде найпрохолодніше і вдень. Зокрема, за орієнтовним прогнозом, до 8 морозу.

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Орієнтовний прогноз погоди на 22 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Найсильніші морози зими вже були, чи ще попереду

Зауважимо, що раніше синоптикиня Укргідрометцентру відповіла, чи чекати ще найсильніших морозів цієї зими, або ж найбільші вже були, коли температура впала до -25 градусів.

Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати,

– підкреслила Наталія Птуха.

Додамо, що за прогнозом на картах, уже з вівторка, 23 січня, морози знову ослабнуть.

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