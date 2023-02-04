В Україні посиляться морози: які та де найбільші мінуси прогнозують

Уже цієї ночі в Україні похолодало. Разом зі снігом на всій території нашої держави посилюються морози. І коли вдень подекуди ще можливі плюси, то вже зовсім скоро мінуси навідаються у всі куточки нашої держави. Тож варто підготувати теплий шарф, рукавички та шапку.

В Україні помітно похолодає

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 5 лютого, стовпчики термометра в темну пору доби переважно опустяться до -5...-8 градусів, а в частині західних областей навіть до -10...-12 градусів. Зокрема, найбільший холод прогнозують на Закарпатті та Івано-Франківщині. До речі, вдень там до -7 та до -8 градусів відповідно.

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Попередній прогноз погоди на 6 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

На початку нового тижня морози також продовжать посилюватися. В Ужгороді вночі до -13 градусів. Однак, на щастя, така зимова прохолода навідається далеко не всюди. Так, На Сході та Півдні прогнозують -3...-5, тим часом на Півночі до -7.

Окрім того, на всій території нашої держави йтиме невеликий сніг. Здебільшого без дощу.

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Попередній прогноз погоди на 8 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, 7 та 8 лютого вже буде без істотних опадів. У середу морози зміцніють частково на Півночі та Сході. Однак, більше, ніж -11 градусів вночі та -5 вдень там синоптики не прогнозують.