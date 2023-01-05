Від -18 до +6 градусів: коли в Україні минуть морози і знову потепліє

Вже на вихідні цього тижня в Україні прогнозують суттєве зниження температури. Подекуди стовпчик термометра навіть може опуститися до -16...-18 градусів. Втім, хвилюватися не варто, обнадіюють синоптики.

Вже незабаром знову потепліє

Вночі в суботу та неділю на північному сході синоптики прогнозують від 14 до 18 градусів морозу. Втім, уже в понеділок – -10...-15 градусів.

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Прогноз погоди на 9 січня

За прогнозом синоптиків, 9 січня вдень майже на всій території України вже будуть незначні морози. Зокрема, подекуди лише кілька градусів нижче нуля.

Ба більше, на Заході пануватиме плюсова температура – +2…+6 градусів. Лише на північному сході, зокрема, Луганщині -11...-9 градусів.

Також зауважимо, що у центральних, західних і частково південних областях України прогнозують сніг, місцями з дощем. Втім, опади будуть невеликими. Натомість на Сході – ясно.

Прогноз погоди на 9 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Раніше синоптикиня Наталка Діденко зазначила, морозний пік припаде на 7 – 9 січня. Втім, уже з 10 січня знову потепління.

До речі, за попередніми прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура у січні, ймовірно, сягатиме лише 0 – 5 градусів морозу. Тим часом у Криму – 1 – 2 градуси тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.