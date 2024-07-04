Це була складна і багатоетапна операція, – ВМС розповіли про повернення морпіха з полону

У Військово-Морських Силах розповіли про звільнення морського піхотинця з російського полону. Український захисник понад 1,5 року провів у неволі в окупантів.

До полону морський піхотинець потрапив під час виконання бойового завдання. Звільнення захисника відбувалося шляхом складної та багатоетапної операції.

До теми 5 українців під час останнього обміну повернули з Білорусі, – ГУР

Як українського морпіха звільняли з російського полону

Як зазначили військові, за час перебування в полоні морський піхотинець Олександр неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань з українських полонених.

З перших днів, як Олександр потрапив до полону, військовослужбовці загону спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути морпіха назад. А ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови,

– зазначили у ВМС.

Для визволення Олександра, за словами військових, було залучено дуже багато сил. Тому в результаті складної та багатоетапної операції, розробленою Управлінням розвідки Командування Військово-Морських Сил ЗС України, "Янголам" вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця. З міркувань безпеки, деталі операції не розкриваються.

Мати Олександра Ольга зізналася, що до останнього моменту не могла повірити, що проведення такої операції можливе.

"Рік тому, на день морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його (морпіха Олександра – 24 Канал) повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина", – ділиться Ольга.

Українського морпіха повернули на батьківщину в межах складної операції / Відео з фейсбуку ВМС ЗСУ

У ВМС також розповіли, що зустріч матері та сина відбулася у кабінеті командувача Військово-Морських Сил – Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах. Віцеадмірал подякував спецпризначенцям за повернення морського піхотинця додому.

Ми пам'ятаємо про всіх. Про кожного матроса, кожного офіцера. Так, на жаль, багато наших хлопців у полоні, але ми усіх намагаємось повернути. Як сказав наш президент: "Ми кожного пам'ятаємо і кожного повернемо". Не так швидко, як бажаємо, але ми будемо докладати максимум зусиль,

– зазначив Командувач ВМС.

У Військово-Морських Силах додали, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Командування ВМС також висловило подяку Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за сприяння в проведенні цієї операції.