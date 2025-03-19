Морські дрони-матки України знищать мрії Росії про домінування у морях

Безпілотні комплекси, які донедавна вважалися "технологією майбутнього", стали невіддільною частиною сучасної війни. Вони використовуються скрізь: на землі, в повітрі, під водою і на її поверхні. Незалежно від того, де діє дрон і яке завдання він виконує, йому необхідні дві ключові речі: якісне управління та можливість доставити достатній заряд для виконання місії.

Обидві ці вимоги сьогодні вирішує оптоволокно. Про його значення в завтрашньому дні я розповім в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Український дрон на 3000 кілометрів пройшов випробування, – Зеленський

Чому і як ми прийшли до оптоволоконних дронів

Безпілотні технології не такі нові, як може здатися. Хоча дрони стали символом сучасної війни, їх історія йде в далеке минуле.

Перший безекіпажний надводний дрон був створений понад 120 років тому. У 1898 році, коли ще не існувало слово "робот", винахідник Нікола Тесла представив систему "телеавтоматики" – катер з дистанційним управлінням. Він рухався завдяки електродвигунам, що живилися від акумуляторів, і керувався за допомогою радіосигналу, який відправляв пульт на штикову антену.



Дрон Тесли, 1898 рік / Фото з Вікіпедії

Тоді йшла іспано-американська війна, і Тесла позиціював свою лодку як засіб прихованої доставки торпед. Однак його розробки так і залишилися експериментальними, оскільки демонстрації відбувалися в закритому басейні. Військові так і не оцінили потенціал новинки в бою.

Ця історія створює паралель з нинішньою війною. БпЛА залишалися б експонатами в майстернях ентузіастів, якби наші захисники не довели їх ефективність у реальному бою. Тепер перед інженерами виник новий горизонт – створення дронів-маток: великих безпілотних платформ, здатних доставляти та координувати групи малих дронів.

Дрони-матки: що це таке і в чому їхній потенціал

Концепція дрона-матки – це наступний еволюційний крок у розвитку безпілотних систем. Для її реалізації потрібен апарат високої вантажопідйомності, який носитиме на собі ударні дрони, ретранслятори і сенсори.

Основні функції дрона-матки:

доставка ударних дронів ближче до цілі;

автономне управління роями дронів;

оптимізація енергоспоживання: малим дронам не потрібні великі батареї, адже вони стартують з матки вже біля цілі.

Прототипи таких апаратів вже існують як у нас, так і у противника, однак серійне виробництво і повноцінне бойове застосування поки залишаються складним завданням.

Повітряні дрони-матки: перспективи та проблеми реалізації

Щоб дрономатка була ефективною, їй потрібно мати значний показник автономності. Однак поточна ситуація на фронті така, що завдання частіше вирішуються звичайними FPV-дронами, а в складних материнських платформах не завжди є потреба у принципі.

У попередній колонці я писав про наземну станцію на шість дронів, яку ми розробляємо. Цю станцію можна розмістити в замаскованій позиції, під'єднати до неї кілька БпЛА, а екіпаж відвести на безпечну відстань.

Ключова перевага такої станції – використання оптоволоконного з'єднання. У цьому випадку противник не зможе виявити сигнал засобами РЕБ. Тобто станція, як і під'єднані до неї дрони, залишатиметься невидимою як для радіоелектронної розвідки, так і для візуального спостереження.

На відміну від дрономатки, чий час на бойовому чергуванні обмежений ресурсом батареї, наземна станція може працювати цілодобово і в будь-який момент випустити підключені до неї дрони на ворожу групу, що вийшла на штурм.

Надводні дрони на оптоволокні: що ми можемо робити вже зараз

Оптоволоконні БпЛА використовуються на фронті менше як пів року, втім за цей час пройшли значну еволюцію. Ключовим проривом українських розробників стала локалізація виробництва котушок з оптоволокном.

Коли у 2023 році наші військові почали передавати інженерам перші захоплені ворожі зразки, стало зрозуміло, що китайські рішення щодо котушок потребують серйозного доопрацювання. У результаті ми прийшли до того, що зараз використовуємо оптику, намотану на українських верстатах і протестовану нашими спеціалістами.

Іншим важливим поліпшенням стало підвищення універсальності. Тепер одна і та ж оптоволоконна котушка може використовуватися не тільки на повітряних дронах, але й на наземних, надводних і підводних безпілотниках, що створює потенціал для розвитку дрономаток.

Тезисно про те, чому підводні дрономатки можуть змінити картину війни на морі.

У 2023 році українські безекіпажні катери змусили російський флот відступити на значну відстань від берега, знизивши інтенсивність обстрілів Одеси.

У 2024 році низка успішних спецоперацій біля Кримського півострова показала уразливість російських кораблів перед надводними дронами.

Використання дронів-маток з оптоволоконним управлінням дозволить бити ворога несподівано і підвищить прихованість операцій.

Дрон-матка з підводними супутниками-камікадзе: чому це можливо і важливо

Якщо оцінити тенденції, у військовій інженерії існує серйозний запит на безекіпажні підводні судна. У 2022 році Boeing анонсував завершення проєкту Orca – автономного підводного безпілотника, оснащеного торпедами. Його ключова особливість – здатність довго перебувати на бойовому чергуванні. Це економить ресурси флоту і захищає екіпаж від втрат.

Безпілотна підлодка Orca / Фото Navy program office

Також нещодавно в Україні представили ще цікавішу розробку – підводний безпілотник Toloka. Характеристики не розголошуються, але сам факт появи подібних проєктів підкреслює необхідність розвитку підводних безпілотних систем.



Дрон TLK-150 "Толока" / Фото Naval News

Відповідно, якщо об'єднати підводний дрон з оптоволоконними супутниками-камікадзе, це відкриє значні можливості.

Дрон зможе перебувати під водою в "сплячому режимі", поки ціль не потрапить у зону ураження.

Підводний носій здатний нести більше оптоволокна, ніж повітряні аналоги (зараз межа – 25 – 40 кілометрів).

Повністю прихований зв'язок між маткою та супутниками при відсутності радіовипромінювання.

Дорогі сенсори можна розміщувати на матці, а дешеві супутники-камікадзе використовувати виключно як носії боєприпасів.

Модульна система дозволить використовувати одні й ті самі котушки як для повітряних, так і для підводних дронів.

Дрон може виконувати бойові завдання як в акваторії Дніпра біля Херсона, так і патрулювати район Чорного чи Азовського морів. Він універсальний.

Підсумовуючи, нагадаю, що противник прагне до домінування в Азовському та Чорному морях, називаючи це однією з цілей військової агресії. Однак українські підводні дрони-матки здатні зруйнувати ці плани. Якщо невеликий дрон зробить велику діру в черговому "російському військовому кораблі", це не просто технологічне досягнення, а стратегічна перемога.