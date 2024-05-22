Унікальне рішення: наскільки ефективні морські дрони з РСЗВ

Морські дрони Sea Baby удосконалили за допомогою систем "Град". Це унікальна розробка, адже ще ніхто не встановлював на морський дрон-камікадзе пускові установки для реактивних снарядів.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що таку систему корисно використовувати для ударів на невеликій дистанції – 200 – 300 метрів. Так українські військові зможуть бити по російських кораблях. До слова, оновлені Sea Baby уже успішно використовують для ударів по окупантах.

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Російські військові кораблі мають на своєму борту із систем захисту від морських дронів лише стрілецьку зброю. Це кулемети великого калібру та автомати. Тому, коли безпілотник наближається до ворожого судна, підвищується ризик знищення цим озброєнням.

Але, якщо він зробить залп з 6 реактивних снарядів 122-го калібру на відстані 200 – 300 метрів, то у росіян на палубі одразу розпочнеться "китайський Новий рік",

– сказав Коваленко.

Цей залп не зможе знищити корабель та не зможе його затопити. Утім, це зробить дрон, який протаранить судно і вибухне. Тобто перший удар по кораблю – ідеальний варіант, аби підвищити ефективність влучання у судно.

Реактивний снаряд з касетною бойовою частиною на відстані 2 – 4 кілометри може бути корисним для того, аби бити по чутливих для пошкоджень об'єктах. Наприклад, по аеродромах, які розташовані на узбережжі. Так залп з 6 – 18 таких снарядів може пошкодити енну кількість літаків, які там розташовані.

"Це дійсно новий крок, нова еволюція морських дронів, але головне – це вдосконалення та раціональне використання", – наголосив військово-політичний оглядач.

"Холодне тіло" для ворога

Зерновий коридор та судноплавство працює у Чорному морі через те, що російські військові кораблі бояться виходити у відкрите море, аби перехоплювати цивільні комерційні судна. Адже щойно вони це намагаються зробити, то морські дрони одразу відправляються на "полювання".

"Хто хоче посеред Чорного моря отримати собі пів тонни вибухівки в правий або в лівий борт? Точно ніхто з цих кораблів", – сказав Олександр Коваленко.

Тим часом російська пропаганда звісно ж дискредитуватиме морські дрони та зменшуватиме їхню ефективність. Утім, факт у тому, що росіяни забрали свої військові кораблі з тимчасово окупованого Севастополя й нині переховують їх у Новоросійську в Краснодарському краї Росії.

Утім, це місто – все одно для них небезпечне. Адже Sea Baby з реактивними снарядами на відстані до кілометра може обстрілювати порт у Новоросійську.

Це буде не високоточне ураження, але ураження таких кораблів так чи інакше відбудеться. Це триматиме в "холодному тілі" російське командування Чорноморської флотилії,

– додав військово-політичний оглядач.

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