Вперше в історії України: у ВМС створили бригаду морських дронів

У складі ВМС сформували окрему бригаду морських дронів. Про це стало відомо під час урочистостей до Дня Незалежності.

Так, 24 серпня на Софійській площі Володимир Зеленський вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями. Про це пише 24 Канал.

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В Україні створили бригаду морських дронів

В ОП зазначили, що глава держави вручив бойові прапори 67-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, 77-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ та 385-й окремій бригаді морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-Морських сил ЗСУ.

Раніше про існування цього підрозділу публічно не повідомляли. Тож у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригада для застосування морських безпілотників, зауважив "Мілітарний".

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Морські дрони – ефективна зброя

Очільник ГУР заявив, що морські дрони-камікадзе є ефективною зброєю. Навіть попри те, що ворог знищує 60% чи 70% цих БпЛА.

Проте ж для них проблема – у тих 30%,

– підкреслив Кирило Буданов.

Зауважив, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді вороже судно йде "на довготривалий ремонт". Буданов додав, що морські дрони – це ефективна зброя для стримування.

Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять,

– наголосив високопосадовець.

Також додав, що Україна вже освоїла нормальне серійне виробництво таких дронів.