Диктують умови: флот Росії обмежений у маневрах через дрони "Морський малюк"
Служба безпеки України передала журналістам відео із використанням дронів "Морський малюк". Ці апарати суттєво вплинули на ситуацію в Чорному морі.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що 850 кілограмів бойової частини у дроні "Морський малюк" – це надзвичайно багато. Однак, найімовірніше, кількість вибухівки корелює з дальністю цілі. Чим далі – тим менше бойової частини буде в апараті.
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Морські дрони вплинули на ситуацію в Чорному морі
Як наголосив Шарп, такі апарати – чудовий приклад роботи українського ВПК. Там змогли в умовах критичної ситуації розробити ефективну зброю, яка є порівняно дешевою. У цьому векторі потрібно й надалі працювати.
Звісно, не варто говорити, що поява таких дронів повністю змінила ситуацію у Чорному морі. Однак вони суттєво вплинули на становище російських окупантів. Ті змушені виділяти багато ресурсів на захист інфраструктури та кораблів.
Приклад правильний. Дрони все ж не повністю змінили ситуацію на Чорному морі, але багато в чому її поміняли. Вони диктують російському військовому флоту та командуванню інший режим підходу до бойових дій. Вони мають виділяти величезні ресурси на захист Кримського моста, берегових баз тощо,
– зауважив Шарп.
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Крім того, російські кораблі тепер обмежені в маневрах у Чорному морі. І це сталося не лише через ракети "Нептун" та "Гарпун", але й завдяки появі морських дронів.
Що відомо про дрони "Морський малюк": коротко
- Нещодавно в СБУ розповіли деталі про морські дрони України. Виявляється, що їх виготовляє колектив Служби безпека разом з цивільними інженерами та айтішниками. Усе відбувається на одному з підземних виробництв в Україні.
- Саме ці безпілотники нещодавно успішно уразили Кримський міст, великий десантний корабель "Оленегорський горняк" та танкер SIG. Це – цілком законні воєнні цілі.
- Відомо, що морський дрон, який атакував Кримський міст, мав близько 850 кілограмів вибухівки.