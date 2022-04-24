Морські піхотинці перетворили на металобрухт черговий танк окупантів Т-72
Джерело:Командування морської піхоти
Російські військові попри Великдень продовжують обстрілювати українські міста. Відважним українським захисникам доводиться тримати оборону та знищувати ворожу техніку. Нашим військовим вдалося ліквідувати черговий російський танк.
Ворожий танк знищили зі "Стугни-П"
Морські піхотинці з 501-го окремого батальйону морської піхоти розповіли, що попри Великдень їм вистачає роботи на фронті. Наші захисники продовжують проводити демілітаризацію Росії.
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Морпіхам вдалося ліквідувати російський танк Т-72, від якого залишився тільки брухт. Українські військові ліквідували ворожий танк з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".
Черговий рашистський танк Т-72 був переведений у правильний стан, а саме стан металобрухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П" морпіхів,
– повідомили морпіхи й додали відео знищення танку.
За даними Генштабу, станом на ранок 24-го квітня Росія у війні проти України втратила 873 танки.
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