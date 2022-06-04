Морські піхотинці вдарили по ворожій техніці на південному напрямку: промовисте відео
Українські захисники продовжують ефектно ліквідовувати ворога. Так, мінометники денацифікували техніку російських загарбників.
Сталося це завдяки злагодженим діям бійців 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
Важливо Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини: скинули 2 вибухівки
Нашим захисникам вдалося знищити:
- ворожий танк,
- 2 одиниці БМД-3.
Де саме це відбулося, не повідомляють. Однак відомо, що ворог не дорахувався техніки десь на південному напрямку.
Морські піхотинці вдарили по ворожій техніці: дивіться відео
Актуальна ситуація на Сході
За даними Генерального штабу ЗСУ, активні бойові дії тривають на Слобожанському напрямку. У районі Шипуватого зафіксували переміщення колони техніки окупантів з пальним та боєприпасами, а у зворотному напрямку евакуйовано близько 100 одиниць пошкодженого озброєння та техніки. Крім того:
- На Харківському напрямку російські окупанти зосереджують свої зусилля на утриманні вже зайнятих позицій. Загарбники завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Мохначі.
- На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії Грушуваху, Тетянівку та Дібрівне, щоб знизити бойовий потенціал Збройних Сил. Окупанти намагалися штурмувати Богородичне та наступати в районі Вірнопілля, однак безуспішно.
- На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ на всій лінії зіткнення, використовуючи міномети, артилерію та авіацію.
- Основні сили загарбники зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. У Сєвєродонецьку окупанти ведуть штурмові дії, у місті тривають бої. Також росіяни намагалися наступати в напрямку Устинівки, однак без успіху.
- На Бахмутському напрямку окупанти так само провели безуспішний наступ, однак були змушені відступити. На Лиманському напрямку окупанти в районі Старого Каравану намагаються взяти під контроль лівий берег річки Сіверський Донець.
- На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти ведуть сковувальні дії. Темпи просування російських загарбників низький через виснаження особового складу і низький бойовий дух.
Станом на 4 червня наші воїни ліквідували близько 31 050 загарбників. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 100 окупантів.
Станом на 4 червня українські воїни ліквідували та знищили:
- особового складу – 31 050 близько осіб;
- танків – 1 376 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 379 одиниць,
- артилерійських систем – 680 одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,
- засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,
- літаків – 210 одиниць,
- гелікоптерів – 175 одиниць,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 540 одиниць,
- крилатих ракет – 122 одиниці,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 одиниць,
- спеціальної техніки – 52 одиниці.
Російські військові продовжують вправлятися у своїй некомпетентності. Так, неподалік Ізюма нашим захисникам вдалось знищити практично повністю 35 армію Росії. Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають у документі, винною у цьому є некомпетентність російського командування.
Цікаво – Сергій Гайдай звернувся до Кадирова і порадив йому порахувати своїх вбитих бійців: дивіться відео