Україна перепросила перед Грецією за інцидент із дроном біля острова Лефкада

Після інциденту з морським дроном, який виявили у травні в Іонічному морі поблизу грецького острова Лефкада, українська сторона висловила вибачення країні. Київ підкреслює важливість дружніх відносин із Грецією.

Про це офіційно висловився речник МЗС України Георгій Тихий.

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Що відомо про український дрон у Греції?

З огляду на спільні виклики для міжнародної та регіональної безпеки, зокрема в морській сфері та через діяльність російського "тіньового флоту", українська сторона наголошує на відданості нормам міжнародного права та безпеці цивільного судноплавства, а також зацікавленості у недопущенні подібних випадків у майбутньому.

У цьому контексті Україна висловила співчуття та перепросила за інцидент, зазначивши, що він став наслідком триваючої російської агресії.

Українська сторона переконана, що цей інцидент, як і подібні випадки в інших регіонах, свідчить: агресія Росії проти України становить загрозу не лише для нашої держави, а й для сусідніх дружніх країн, Європи та світу загалом,

– наголосив Георгій Тихий.

Київ підтверджує намір і надалі розвивати дружні відносини з Атенами та підтримувати конструктивний діалог у всіх сферах взаємного інтересу.

Яка передісторія?

Раніше грецькі слідчі дійшли попереднього висновку, що морський дрон із вибухівкою, який знайшли біля острова Лефкада, міг збитися з курсу через технічну несправність і, ймовірно, не віддалився далеко від місця запуску. Безпілотник виявили рибалки 7 травня, після чого між Афінами та Києвом виникла напруга.

Перед цим Україна розгорнула інфраструктуру на території Лівії для проведення операцій проти російського флоту в Середземному морі, зокрема із застосуванням морських дронів типу Magura V5.

Дискусії виникли також через модель дрона. Грецькі офіційні джерела спочатку ідентифікували дрон, знайдений біля острова Лефкада, як Magura V3. Водночас виробник U FORCE заперечив цю інформацію, заявивши, що модифікації під назвою Magura V3 взагалі не існує.