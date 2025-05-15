Скільки цілей знищили дрони "Магура": відповідь ГУР

У Києві 14 травня Головне управління розвідки міністерства оборони презентувало новітні моделі морських безпілотників "Магура". За час їх експлуатації вони знищили вже десятки цілей.

Українські дрони "Магура" завдали збитків окупантам на сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Скільки цілей знищили дрони "Магура"

Українська інновація, що вже змінила і ще обов’язково змінить хід цієї війни,

– наголосив про морські дрони речник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, станом на зараз морські дрони "Магура" знищили 21 ворожу ціль: 16 кораблів, 3 гелікоптери і 2 винищувачі. Вартість лише повітряних цілей оцінюють у понад 100 мільйонів доларів.

"Перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються. На пам’ять", – додав Юсов з іронією.

Назва обрана не спроста, вона має кілька значень. "Магура" – висока гора, богиня, – але нині це також "страх російських окупантів з’являтись у Чорному морі й над ним".