Україна створює перший у світі флот морських дронів: перший назвуть "Херсон"

Президент Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Вони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден.

Минулого тижня Зеленський розповідав, що на благодійній платформі United24 запустять ще один фандрейзинговий напрямок. Його метою є збір коштів на флот морських дронів.

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Що роблять морські дрони

За інформацією Мінцифри, головна задача морських дронів – захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів.

Морські дрони вже показали вражаючий результат на фронті – атакували російський флот у Севастополі та вразили три російські кораблі. Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами. Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.

Скільки коштів потрібно зібрати

Президент України Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту. Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного – 10 мільйонів гривень.

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У Мінцифри додають, що за один день планують зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

Станом на 15:33 міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вже зібрали кошти на перший морський дрон. Його назвуть "Херсон".

Як долучитись до збору

Збір проводять по всьому світу, а також закликають долучатися і бізнес. Українців закликають донатити, щоб забезпечимо окупантів "бавовною" на морі, у повітрі та на землі.

Задонатити можна у монобанку. Або за реквізитами United24.

Яка ситуація на Херсонщині: головне

ЗСУ увійшли у Херсон. У мережі вже почали публікувати світлини та відео, як українські військові підходять до Херсона. Крім того, наших воїнів виходять зустрічати місцеві жителі.

Крім того, українські воїни зайшли у місто Берислав, а в легендарній Чорнобаївці підняті українські прапори. У мережі місцеві мешканці діляться світлинами із нашими захисниками. На звільнення мешканці міста чекали понад 8 місяців.

Правий берег Херсонщини звільнений повністю, навіть там, куди ще не підійшли українські підрозділи. Росіяни знищили шляхи відходу – і не лише Антонівський міст, а й міст над греблею, як власне і прогнозувалося.

За даними херсонського підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Як зазначають, крім переодягання, по смітниках та в окремих підходах міста окупанти ховають уніформу, шоломи та бронежилети.

Морські дрони – це надводні безпілотники, які можуть бути у вигляді човна. В ударному дроні у передній частині судна може міститися вибухівка, що перетворює його на атакувальну зброю. Вони зазвичай мають систему відеоспостереження, локатори і зв'язок з центром управління.

Варте уваги – ЗСУ вже у центрі Херсона: дивіться відео