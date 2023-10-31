У жодному з трьох морів немає носіїв крилатих ракет, – Плетенчук про причини "затишшя"
Імовірність масованих ракетних обстрілів наразі низька, адже Росія вивела з моря усі ракетоносії. Таке "затишшя" у Повітряних силах розглядають у контексті кількох причин.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Рада" наголосив, що ситуація у морі є стабільною, інформує 24 Канал.
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Ситуація є стабільною. Станом на зараз в морі перебуває три одиниці. Цікавий же той факт, що в жодному з трьох морів, включаючи Середземноморя, не перебуває носіїв крилатих ракет взагалі,
– наголосив Плетенчук.
Крім того, за словами речника, у Чорному морі псується погода, а тому присутність кораблів мінімальна і це цілком виправдано.
Плетенчук уточнив, що навколо Керченського мосту росіяни наразі розташували усього три одиниці, що напрочуд мало, адже зазвичай ворог тримає тут 8 – 10 кораблів.
Крім того, серед причин "затишшя" окрім погоди, Плетенчук назвав закінчення навчального року на флоті. Або ж це пов'язано з тим, що приїхала комісія Генштабу з Москви. У ВМС ЗСУ розглядають усі варіанти.
Більше про ситуацію в морі
- В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет типу "Калібр".
- Також Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в Азовському морі один ворожий корабель; у Середземному морі – два ворожі кораблі, серед яких носії крилатих ракет "Калібр" теж відсутні.
- Зазначають, що упродовж доби в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 17 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 25 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.