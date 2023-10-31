У жодному з трьох морів немає носіїв крилатих ракет, – Плетенчук про причини "затишшя"

Імовірність масованих ракетних обстрілів наразі низька, адже Росія вивела з моря усі ракетоносії. Таке "затишшя" у Повітряних силах розглядають у контексті кількох причин.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Рада" наголосив, що ситуація у морі є стабільною, інформує 24 Канал.

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Ситуація є стабільною. Станом на зараз в морі перебуває три одиниці. Цікавий же той факт, що в жодному з трьох морів, включаючи Середземноморя, не перебуває носіїв крилатих ракет взагалі,

– наголосив Плетенчук.

Крім того, за словами речника, у Чорному морі псується погода, а тому присутність кораблів мінімальна і це цілком виправдано.

Плетенчук уточнив, що навколо Керченського мосту росіяни наразі розташували усього три одиниці, що напрочуд мало, адже зазвичай ворог тримає тут 8 – 10 кораблів.

Крім того, серед причин "затишшя" окрім погоди, Плетенчук назвав закінчення навчального року на флоті. Або ж це пов'язано з тим, що приїхала комісія Генштабу з Москви. У ВМС ЗСУ розглядають усі варіанти.

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