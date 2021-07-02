Ризиків не несе, – "слуга народу" про голосування депутатки проти закону щодо олігархів

Єдиним членом політсили "Слуги народу", який проголосував проти президентського законопроєкту про олігархів, стала народна депутатка Людмила Буймістер. Відповідну ситуацію можуть невдовзі обговорити на засіданні фракції.

Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Наразі розмов про голосування Буймістер у фракції не було.

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Людмила Буймістер, на думку Олени Мошенець, абсолютно чітко не лише для своєї фракції, а й для всієї Верховної Ради та для суспільства заявила, що вона не погоджується з президентським законопроєктом, тобто не погоджується навіть з ідеєю розділення економічної та політичної влади.

"Вона (Буймістер – 24 канал) є мажоритарницею, тобто вона може як самостійно вийти з фракції, так і фракція може запропонувати її виключення, тобто для неї це не несе жодних ризиків у плані того, що вона позбувається мандату. Тобто як політичний діяч вона просто може спрямувати свою активність у трохи інше русло, з іншими поглядами", – сказала депутатка.

Терміни щодо другого читання не вдалося скоротити

Голосів для того, щоб проголосувати історичний законопроєкт щодо олігархів у першому читанні вистачило. Проте голосів на те, щоб скоротити дні підготовки до другого читання, щоб мовилося не про 14 днів, а 7 – ні.

"Навіть якщо врахувати 2 тижні підготовки, то в четвер, наступного пленарного тижня, закінчуються терміни, і відповідно, залишається лише один пленарний день – п'ятниця, для того, щоб почати розгляд. Враховуючи кількість правок, а ми розуміємо, що їх буде багато, п'ятниці не вистачить, а з 19 липня у нас тиждень роботи з виборцями", – розповіла Олена Мошенець.

Також вона повідомила, що керівництво фракції вже попередило, що до 24 липня можливі позачергові засідання.

Олена Мошенець про закон щодо олігархів: дивіться відео

Закон щодо олігархів: коротко