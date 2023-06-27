З Москви до Вашингтона рухається літак спецзагону "Росія": для чого він летить у США

27 червня стало відомо, що з Москви до Вашингтона вирушило повітряне судно. Мовиться про літак спецзагону "Росія". Розповідаємо, для чого він летить до США.

За даними росЗМІ, до Вашингтона відправився урядовий борт Іл-96 під номером RDS898. Вирушив він з міжнародного аеропорту Внуково та має приземлитися у США, передає 24 Канал.

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Для чого до Вашингтона летить російський Іл-96

У мережі навіть намагалися розігнати трохи зради на фоні інформації про рейс. Мовляв, плануються якісь переговори між Москвою та Вашингтоном. Насправді ж, причина виявилася до жаху банальною. Мовиться про вивезення російських дипломатів.

Напередодні у США зазначили, що вони повинні покинути країну. Пов'язано це з завершенням трирічного терміну їхнього перебування. Про це заявила представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.



Таким маршрутом вирушив урядовий борт / Скриншот

Слід розуміти, що військова агресія Росії проти України вплинула на те, що дипломатам вказали на двері. Натомість у країні-агресорці ЗМІ поширюють наратив про "створені Вашингтоном обмеження у роботі російських закордонних відомств". І не уточнюють, що сам Кремль винен у цих так званих "обмеженнях".

Що відомо про спецзагін "Росія" Мовиться про спеціальний літальний загін. Це підприємство, яке забезпечує транспортування повітряним транспортом посадових осіб Росії, а також інших важливих осіб зі спецслужб Росії або збройних сил Росії. Воно підпорядковане Управлінню зі справ президента Росії.

Вилетів борт з аеропорту Внуково. Власне, там він і базується у спеціальному урядовому терміналі "Внуково-2".

Станом на 19:15 27 червня літак усе ще перебуває у повітрі. Борт Іл-96 уже підлітає до Сполучених Штатів. Йому необхідно буде пролетіли весь континент до заходу, щоб дістатися пункту призначення.



Борт спецзагону "Росія" на підльоті до Росії / Скриншот

До слова, 24 червня 2023 року Владімір Путін ганебно втікав з Москви. Покинув столицю Росії він у день, коли бійці ПВК "Вагнера" пішли на неї зі своїм "маршем справедливості".

Путін втікав від заколоту