Московські попи в Україні бояться називатися РПЦ: є причина

Почастішали перевірки СБУ в українських церквах Московського патріархату. Церква також є інституцією, яка повинна функціонувати відповідно до українського законодавства.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він переконаний, що УПЦ МП повинна змінити назву відповідно до своєї діяльності.

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Нещодавно Президент України Володимир Зеленський натякнув, що представникам Московського патріархату не місце в Україні.

За словами політолога, натяк президента був достатньо прозорим і коректним. Нині залишається можливість прийняття правильних рішень щодо УПЦ МП відповідно до українського законодавства.

Перейменування УПЦ МП

Рейтерович переконаний, що ця ситуація має бути вирішена у конкретний спосіб – УПЦ МП має перейменуватися відповідно до законодавства України. Вони мають це зробити, бо є інститутом громадянського суспільства та юридичною особою певною мірою.

Вони повинні жити за тими законами, що є зараз в Україні. Московський патріархат не може казати, що на них ці закони не розповсюджуються. Вони не є інститутом, який не контролюється нашою нормативно-правовою базою та правоохоронними органами,

— додав Рейтерович.

Якщо УПЦ МП цього не зробить, треба забороняти діяльність цієї структури в Україні, переконаний спікер. Не давати їм можливості орендувати або мати у власності усі церкви, які в них є. Варто розривати всі договори, а їхнє місце займуть церкви, що діють в межах нормативно-правової бази України.

Змін не видно

Попри те, що представники Московського патріархату кричать, що вони змінили уже свою назву, статут та прибрали всі згадки про Росію, зауважив політолог, ніхто досі не бачив опублікованого зміненого документа.

Вони цього не показують, я вже мовчу про моменти, які пов’язані з їхніми службами, піснями, які вони співають і багатьма іншими речах, які практикуються в храмах УПЦ МП,

– підкреслив спікер.

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Парафіяни переходитимуть до УПЦ

На думку Рейтеровича, представники Московського патріархату просто бояться таких змін. Якщо вони приведуть назву у відповідність до реальної діяльності (Російська православна церква – 24 канал), парафіяни ймовірно почнуть переходити до православної церкви України, як багато з них уже і робить.

За припущеннями політолога, це буде відбуватися на звичайному місцевому рівні. Громада збереться, проголосує за перехід і просто відбере ключі від церкви у священника, якщо той не перейде до православної церкви.

Провокації Московського патріархату

"Реакція громадян і парафіян нині насправді говорить про те, що вони не збираються брати участь у якихось заворушеннях, виходити на бійки, ескалації тощо. Деякі священники Московського патріархату кричать, що це призведе до громадянської війни. Де? Її немає", – додав спікер.

Священники Московського патріархату хочуть робити провокації, аби показати що є політичні переслідування тощо. Але, зауважив політолог, цього насправді немає.

Вихід один

На думку Рейтеровича, вихід у цій ситуації має бути такий: є певний час для визначення представників Московського патріархату, якщо вони цього не роблять, включаються механізми та інструменти держави і правоохоронних органів, які прописані в законі.

Експерт переконаний, що ця історія жодним чином не вплине на розкол українського суспільства, будуть нормальні процеси переходів, які були і до початку війни, але зараз стали масовими. І в результаті ми матимемо єдину помісну церкву, яка природним шляхом виникне, а Московський патріархат або розчинитися в ній, або перетвориться на маргінальну структуру.

За умови, що до того часу правоохоронні органи загалом не знайдуть докази роботи на Росію, співпрацю з диверсійно-розвідувальними групами і багато іншого,

– підкреслив політолог.

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