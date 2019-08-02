Московський патріархат залишила ще одна громада на Дніпропетровщині: фото

Релігійна громада села Шевченкове Нікопольського району офіційно перейшла до Православної церкви України із УПЦ московського патріархату.

Цього ж дня освятили храм на честь преподобного Серафима Саровського, про це написав голова Нікопольського благочиння ПЦУ ігумен Свястолав Скороход на своїй сторінці у Facebook.

Зверніть увагу: На Київщині парафія ПЦУ захотіла повернутися у Московський патріархат

Духовенство Покрова та Нікополя привітали громаду та подарували храму духовні святині.

Ця історична подія залишиться в пам’яті кожного з парафіян, адже сьогодні здійснилася їхня велика мрія – мати свій храм, де буде прославлене Ім’я Господа Нашого Ісуса Христа рідною українською мовою,

– зазначив Скороход.

Після літургії на віруючих чекав смачний козацький куліш, який приготували козаки Затопської січі. Окрім того, у липні до ПЦУ приєдналась ще парафія у Гощі, що на Рівненщині.



Перехід парафії до ПЦУ на Дніпропетровщині

Зауважимо, до Православної церкви України більш ніж місяць місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм . Згодом переходи відновилися – до новоствореної церкви приєдналися 4 парафії на Волині та Одещині.

Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

Що зараз відбувається у ПЦУ? Патріах Філарет не втомлюється повторювати про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".