12:32
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Московський патріархат залишила ще одна громада на Дніпропетровщині: фото

      437 Читать новость на русском
      До ПЦУ перейшла ще одна громада на Дніпропетровщині
      До ПЦУ перейшла ще одна громада на Дніпропетровщині / Фейсбук Святослава Скорохода

      Релігійна громада села Шевченкове Нікопольського району офіційно перейшла до Православної церкви України із УПЦ московського патріархату.

      Цього ж дня освятили храм на честь преподобного Серафима Саровського, про це написав голова Нікопольського благочиння ПЦУ ігумен Свястолав Скороход на своїй сторінці у Facebook.

      Зверніть увагу: На Київщині парафія ПЦУ захотіла повернутися у Московський патріархат

      Духовенство Покрова та Нікополя привітали громаду та подарували храму духовні святині.

      Ця історична подія залишиться в пам’яті кожного з парафіян, адже сьогодні здійснилася їхня велика мрія – мати свій храм, де буде прославлене Ім’я Господа Нашого Ісуса Христа рідною українською мовою,
      – зазначив Скороход.

      Після літургії на віруючих чекав смачний козацький куліш, який приготували козаки Затопської січі. Окрім того, у липні до ПЦУ приєдналась ще парафія у Гощі, що на Рівненщині. 


      Перехід парафії до ПЦУ на Дніпропетровщині 

      Зауважимо, до Православної церкви України більш ніж місяць місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Згодом переходи відновилися – до новоствореної церкви приєдналися 4 парафії на Волині та Одещині.

      Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

      Що зараз відбувається у ПЦУ? Патріах Філарет не втомлюється повторювати про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".

      blog_ava
      Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      сьогодні
      7671
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Новини Дніпра УПЦ МП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 322
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      сьогодні , 11:20 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 5852
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1212
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні , 10:03 Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      Світлана Попова 11443
      Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      сьогодні , 08:50 Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      Світові Медіа 1585
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук