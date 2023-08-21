Над усіма аеропортами Москви закрите небо: росіяни знову скаржаться на "атаку дроном"

Вже традиційно у державі-агресорці неспокійно. Окупанти закрили небо буквально над усіма своїми аеропортами у столиці. Агресору знову примарився "дрон".

Вороже міноборони заявило про нібито "подавлення дрона" засобами РЕБ. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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У Москві знову тривожно: затримують не лише літаки, а й електрички

Через "БпЛА" над усіма московськими аеропортами закрили небо. Окупанти оголосили режим "Килим".

Росіяни скаржаться у мережі, що змушені сидіти в літаках. Рейси затримуються.

Росіяни скаржаться на затримку рейсів / Фото з мережі

В Аеропорту "Домодєдово" повідомили пропагандистам, що нібито для забезпечення додаткових заходів безпеки з 06:26 ввели "тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків".

Окрім того, рейс "Аерофлоту" з Єкатеринбурга замість московського "Шереметьєво" приземлився у Казані.

Коли літак мав розпочати зниження, лайнер розвернувся. Пілот оголосив, що "всі аеропорти Москви закриті",

– повідомили пропагандисти.

Водночас зазначили, що у Внуково також знову "введені обмеження". Там не приймають і не відправляють рейси. Частину перенаправили в інші аеропорти.

Окупанти закрили небо буквально над всіма московськими аеропортами. Ворог оголосив план "Килим". До речі, також спостерігається затримка електричок із Внуково у бік Москви.

У кремлівському міноборони заявили, що нібито виявили та "подавили дрон" засобами радіолокаційної боротьби близько 06:50. Після цього "безпілотник" начебто впав.

Цікаво, що спочатку росЗМІ писали про падіння в районі Покровського Рузського району. Однак, згодом уточнили, що "дрон" нібито розбився в районі населеного пункту Покровське Одинцівського району, що приблизно за 65 кілометрів від Москви.

Постраждалих, як завжди за заявами російської влади і пропагандистів, начебто немає.

Зауважимо, згодом росЗМІ повідомили, що Внуково начебто відновлює роботу з 08:30. Те ж саме зазначили і про Домодєдово.

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