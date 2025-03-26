Москва не збирається йти на справжній мир, – Зеленський про масовану атаку

Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, яку росіяни здійснили в ніч на 26 березня. За словами президента, цей удар в черговий раз демонструє, що Москва не збирається йти на справжній мир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави.

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Зеленський відреагував на нічний обстріл

Володимир Зеленський заявив, що минулої ночі в небі над Україною було ще 117 доказів затягування Росією цієї війни – тобто 117 ударних дронів, більшість з яких становили "Шахеди".

На щастя, значну частину російських безпілотників збили українські захисники.

За словами президента, в ніч на 26 березня під ворожим ударом опинилися Дніпропетровська, Сумська, Черкаська й інші області. Також російські війська завдали масштабного удару дронами по Кривому Рогу – по місцевому підприємству та цивільній інфраструктурі.

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В Охтирці на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені будинки, магазини та звичайна інфраструктура. Під обстрілами також опинилися громади Донеччини, Харківщини, Запорізької області.

Володимир Зеленський зазначив, що всім постраждалим має бути надана допомога. Водночас, за його словами, зараз потрібні сильні кроки світу та очевидний тиск на Росію, зокрема більше санкцій від США, щоб ці удари припинились.

Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює "ні" у відповідь на мирну пропозицію партнерів,

– підкреслив президент.

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Нагадаємо, росіяни у своїй заяві після зустрічей в Ер-Ріяді стверджували, що перемир'я щодо ударів по об'єктах енергетики діє нібито з 18 березня. Втім, з того моменту сталося щонайменше 8 підтверджених влучань по критичній інфраструктурі.