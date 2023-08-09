Чому Москва не здатна захиститися від безпілотників: оперативне зведення від Романа Світана

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у ніч на 9 серпня на російську столицю нібито була здійснена атака двома бойовими дронами. Крім того, місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Дрони у Москві

За словами Романа Світана, захистити Москву від дронів нереально. Навіть, якщо вони якось відстежують вихід безпілотників, використовуючи візуальні або звукові системи.

Наприклад, якби летіли від Сумської області до Москви – це приблизно 500 кілометрів. Безпілотник може їх пролетіти максимум за 5 годин на доволі малих висотах. Оскільки у росіян немає суцільної системи ППО, то їм дуже складно вирахувати й знищити БПЛА.

Вони не використовують мобільні групи так, як використовуємо їх ми. В такій кількості, як є у нас. Й не будуть, адже не вистачить сил та засобів для розгортання,

– повідомив Роман Світан.

За його словами, у Росії не довіряють своєму народу, аби віддати їм кулемети в користування на 24 години. Для того треба, щоб весь народ, як наш український, вірно протистояв. Саме тому такої системи вони собі не дозволять.

Усе це впливає на те, що безпілотники проходять й доходять до Москви. А далі все залежить від того, як побудований маршрут.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Вибухи в Криму

Роман Світан зазначив, що переважно з Джанкою росіяни везуть в сторону Севастополя забезпечення для флоту та для всіх військових обʼєктів, які там є.



Ланцюжок постачання / Скриншот з відео

Саме тому це один з ланцюжків військового трафіку. Відповідно там вже розвідані всі військові обʼєкти, які підпадають під удар.

За словами військового експерта, те, що ми зараз чуємо щодня про вибухи в Криму, це йде бойова робота.

"Оленегорський горняк"

Світан пояснив, що залишатися не на ходу й бути на конкретному місці небезпечно для корабля. Адже він виведений з ладу й тому це хороша ціль для наступних ударів.

Росіяни зараз будуть його десь ремонтувати й намагатися відновити. Я не думаю, що у них це вийде – дуже сильні пошкодження завдали цьому кораблю,

– зазначив Роман Світан.

Він припустив, що "Оленегорський горняк" вивели з ладу до кінця цієї військової кампанії.

"Якщо ще раз він десь зʼявиться, то його будуть добивати. Він вже не може в повному обʼємі виконувати бойові задачі, навіть по обороні самого себе", – додав Світан.

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