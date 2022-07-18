Повітряна тривога в москві й кадирівська ППО: Братчук і Соляр потролили останні заяви росіян

У москві не дарма готуються перевірити роботу систем повітряної тривоги. Їм це ще колись обов'язково доведеться пережити.

Такий цікавий прогноз 24 каналу озвучив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він вірить, що колись жителі москви точно зрозуміють, як це – коли у твоєму місті раптово починають лунати сигнал повітряної тривоги, а на телефонах вискакуватимуть сповіщення "Москва – повітряна тривога"

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Росіяни хочуть нагнати паніку, нехай паніка буде у них

Братчук наголосив, що Одещина тримається. Усі люди зосереджені та працюють на оборону держави. Російські окупанти намагаються посіяти паніку серед населення, зокрема своїми підступними "анонсами" ракетних обстрілів. Але їм нічого не вдається.

Паніка нехай буде в них. Кажуть, що Москва тренується діяти за сигналом повітряної тривоги. Недаремне тренування. Їм це ще доведеться пережити, – говорить Сергій Братчук.

Він згадав, що ще й кадиров попросив розмістити в нього у чечні базу ППО. Очевидно, той боїться, що туди може прилетіти якась ракета і станеться "бавовна". За словами Братчука, можливо там і розмістять якийсь мобільний комплекс на віслюках чи інше ноу-хау світового військового мистецтва.

Братчук про обстріл Одещини та повітряну тривогу у москві: дивіться відео

Додамо, на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в росії не просто так спохватилися щодо ППО та перевірки роботи сирен. Одна з причин – так звана "бавовна", яка регулярно трапляється в прикордонних регіонах росії.