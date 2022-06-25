Москва провокує Захід піти на ескалацію, – Фейгін припустив, що має робити Європа

Росія, яка 4 місяці тому почала війну проти України, вже почала погрожувати Литві через її відмову перевозити підсанкційнійні товари до держави-агресора. І тут Захід має відповісти на погрози та розширити присутність своїх військ та техніки на сході Європи.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він запевняє, що не можна утихомирювати агресора, бо він тоді не зупиниться.

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"Якщо Росія прийняла рішення розширити війну до розмірів Третьої світової, тобто залучить треті сторони і перетворить війну у світовий конфлікт, то треба діяти аналогічно", – каже Фейгін.

На його думку, у погрозах Литві все виглядає так, ніби Москва провокує "на слабака" Захід, чи наважиться він відповісти на наступний крок ескалації.

І тут не треба дати себе обдурити, треба відповідати очікуванням і дійсно продовжити ситуація ескалувати, щоб вона дійшла до межі. Бо тут немає куди відігравати,

– пояснює правозахисник.

Фейгін наголошує, що навіть якщо Європа змінить режим санкцій, вимоги Росії не припиняться. зокрема щодо членаства Українив НАТО, і щодо Грузії, Молдови та України в ЄС, і всього решта. Це буде продовжувати постійно.

За його словами, тут треба продовжувати в ескалації і відповідати – якщо Росія поставить біля кордонів "Іскандери", то Захід має поставити навпроти точно такі ж ракети з боєприпасами.

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