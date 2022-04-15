"Москва" став підводним: мережа вибухнула мемами після затоплення корабля, який "ішов на**й"

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Ввечері 13 квітня почала ширитися інформація про те, що у Чорному морі палає ракетний крейсер "Москва". Згодом у міністерстві оборони Росії заявили, що внаслідок потужної пожежі корабель зазнав серйозних ушкоджень і затонув.