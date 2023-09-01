Москва горить: після "збиття безпілотника" в столиці Росії спалахнула масштабна пожежа
Ранок 1 вересня був дуже тривожним для жителів Москви. Окупанти волали про нібито "атаку БпЛА" й закривали всі аеропорти. Марили, що "безпілотник" нібито збили. Втім, у столиці масштабна пожежа.
Відповідні кадри вже поширюють у мережі. Величезний стовп густого диму здійнявся в небо, пише 24 Канал.
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Стовп чорного диму над Москвою
Сильна пожежа спалахнула в Південно-Західному окрузі Москви. Зазначають, що нібито через "атаку БпЛА". До речі, станом на 8 ранку план "Килим" продовжує діяти.
Громадський активіст Сергій Стерненко зауважив, окупанти заявляли, що нібито "збили безпілотник".
Масштабна пожежа в Москві: дивіться відео
"Безпілотник" прилетів у Люберці. Окрім того, "дрон" нібито "збили" в Бєлгородській області.
Потужний вибух у Люберцях: дивіться відео
Що відомо про черговий тривожний ранок у Росії
- Вранці 1 вересня росіяни вкотре оголосили план "Килим". Пропагандисти заволали про нібито "атаку БпЛА".
- У Москві закрили аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський". Рейси не приймають. Тож літаки змушені "намотувати круги" на околицях Москви.
- РосЗМІ повідомляли про затримку понад 30 авіарейсів, а ще 20 – скасували.
- Мер Москви Собянін в істериці заявив, що поруч із Люберцями нібито "припинено чергову спробу прольоту "безпілотника" до Москви. Постраждалих і руйнувань, як завжди, начебто "нєт". Втім, екстрені служби працюють на місці події.
- До речі, не спокійно було і в Курській області. Там нібито два "БпЛА атакували" Курчатов. Буцімто пошкоджено адмінбудівлю та житловий будинок.