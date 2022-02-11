Москва відмовилась прийняти відповіді Столтенберга та Борреля на лист Лаврова

Москва відмовилася прийняти відповідь генсека НАТО та голови євродипломатії на лист Сергія Лаврова. Мовиться про так звані гарантії безпеки, на яких наполягає Кремль.

Російське МЗС заявило, що представники європейської дипломатії не надали "предметної реакції на прямо поставлене питання".

Важливо Євросоюз відправив відповідь Росії на "гарантії безпеки", але в Москві заперечують

У доволі грубій манері представники МЗС Росії заявили, що чекають відповідь від країн, яким Лавров надсилав лист з вимогами.

Замість цього нам пишуть Столтенберг та Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання,

– мовиться у повідомленні МЗС Росії.

Також у російському відомстві заявили, що ОБСЄ не повинна "зміцнювати свою безпеку шляхом безпеки інших".

"Тому не можемо прийняти колективну відповідь, що нагадує кругову поруку. Чекаємо на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата", – підсумували у МЗС Росії.

В ЄС відповіли на лист Лаврова

Жозеп Боррель від імені країн Євросоюзу відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Глава дипломатії ЄС наголосив, що Росія терміново має припинити нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі. Він додав, що напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії.

У Росії ж заявила, що глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров не надсилав листи щодо гарантій безпеки високому представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю. Мовляв, думку і позицію Борреля ніхто не питав.

Ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки": головне

У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО.

Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США просили не публікувати їх. Однак, у Москві відповідями, які вони отримали від Заходу, не задоволені.

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Листи були надіслані Москвою до США, НАТО та ОБСЄ.