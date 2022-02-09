Відмова від зброї Заходу і співпраці з НАТО: Росія висунула цинічні умови для деескалації

Російське МЗС висунуло низку вимог до України для нібито деескалації конфлікту. Однак ці вимоги більше схожі на капітуляцію – відмовитися від озброєння, яке нам передали іноземні партнери та припинити співпрацю з НАТО.

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, Україна не виконує мінських угод. Про це вона висловилася під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Захарова каже про міжнародне право

Марія Захарова заявила, що мінські угоди стали частиною міжнародного права, якого вона закликає офіційний Київ "дотримуватися". Однак речниця російського МЗС забула, як Кремль порушив усі можливі норми права й окупував півострів Крим та частину Донбасу.

У традиційному для Кремля тоні Захарова звинуватила в ескалації саме Україну й США. Однак, за її словами, врегулювати ситуацію "можна дуже швидко".

Припинити спільні навчання ЗСУ і країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву іноземні озброєння за межі української території,

– заявила Захарова.

Також речниця МЗС Росії вимагає вкотре згадала про політику "відкритих дверей у НАТО". Тобто Кремль пропонує Україні здати зброю, відмовитися від відносин з НАТО, а Альянсу заборонити членство інших країн та Україні зокрема.

Не менш цинічними висловлюваннями відзначилася Захарова щодо візиту глав МЗС Австрії, Чехії та Словаччини на Донбас. Її здивувало, чому дипломати не поїхали на підконтрольну бойовикам територію.

Західні партнери подають Україні зброю

На тлі загрози російської агресії низка держав почала допомагати Україні озброєнням. Зокрема США передали Україні 9 вантажів з озброєнням.

Також зброєю допомагають Чехія, Польща, Латвія, Литва, Естонія та низка інших держав. Зокрема Велика Британія уже передала партію зброї Укра\ні й готується передати ще одну.

Однак проти постачання зброї Україні виступає Німеччина. Тамтешні політики аргументують таку позицію прагненням дипломатично врегулювати загострення довкола України.

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