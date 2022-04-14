"Москва" зазнав серйозних пошкоджень: у Росії підтвердили пожежу на крейсері, який "ішов на**й"

Російський крейсер "Москва", який герої з острова Зміїний відправили "на**й", справді палає. Внаслідок потужного полум'я здетонував боєзапас.

Про це у ніч на 14 квітня повідомили пропагандисти Кремля, посилаючись на дані міноборони РФ. Зазначається теж, що судно вже зазнало серйозних пошкоджень.

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Отже, Росія визнала, що на флагмані її флоту в Чорному морі дійсно сталася потужна пожежа. Однак країна-агресор змовчала про причини загоряння "Москви".

"Москва" горить, – Арестович розповів деталі

Олексій Арестович під час розмови з Марком Фейгіном розповів, що російський крейсер палає. За його словами, на борту судна перебувало 510 членів екіпажу.

Сильно горить. Прямо зараз. А море штормове, і невідомо, чи вдасться їм (росіянам – 24 канал) надати відповідну допомогу,

– сказав радник глави ОП.

Посадовець додав, що наразі українські військові не можуть зрозуміти, що сталося: чи два матроси покурили не в тому місці, чи порушили вчергове заходи безпеки.

Переговори героїв зі Зміїного та окупантів: дивіться відео

Російський крейсер "Москва" – це саме той воєнний корабель, який герої з острова Зміїний відправили у далеку путь – "на**й".