У Росії триває сезон вибухів, пожеж і яскравого цвітіння бавовни. Так, у російській столиці Москві пізно вночі 8 вересня спалахнула масштабна пожежа та були чутні вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом стало відомо, що у Москві сталося займання у Федеральній митній службі, передає 24 Канал.

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У Москві знову весело і яскраво

Очевидці розповіли, що чули вибухи в одному з районів російської столиці під назвою Новогіреєво. Одразу після вибухів там утворився вогонь, а у небо піднявся чорний стовп диму.

У московському Новогіреєво виникла пожежа: дивіться відео

Згодом очевидці стали писати про те, що на місце подій активно стали їхати оперативні служби. На кадрах можна побачити, як до Новогіреєво чимдуж мчиться пожежна машина з рятувальниками.

На місце подій ринулися пожежники: дивіться відео

У мережі писали, що вибухи пролунали у будівлі, де розташовується Федеральна митна служба країни-агресорки. Водночас досі невідомо, через що саме лунали вибухи й сталася пожежа.

Вибухи пролунали у Федеральній митній службі Росії: дивіться відео

Вже встигли прокоментувати вибухи й у московському мнс. Там заявили, що пожежа сталася на Схід від Москви й там буцімто горів склад, де зберігали ніщо інше як – холодильники. Наскільки ця інформація відповідає дійсності – визначити неможливо.

Окупанти стверджують, що горить склад з холодильниками: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи є внаслідок прильотів поранені люди. Крім цього, пропагандисти не повідомили, який масштаб цієї пожежі й чи вдалося їм її вже загасити.

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