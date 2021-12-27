Москва звинуватила НАТО в підготовці до повномасштабного конфлікту з Росією

У Кремлі кажуть, що Північноатлантичний альянс буцімто націлився на великомасштабний збройний конфлікт з Росією. Ба більше – стверджують про якісь прямі провокації.

Таку заяву озвучив заступник голови російського міноборони Олександр Фомін. Він звинуватив Захід у тому, що той начебто спровокував кризу в Україні.

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За словами Фоміна, у НАТО нібито саме тому припинили взаємодію з Росією.

У НАТО перейшли до практики прямих провокацій, спрямованих з високим ризиком переростання у військове протистояння,

– додав Фомін.

Окрім того, він продовжив традиційну риторику Росії про "державний переворот" в Україні, який начебто підтримала влада США.

Що цьому передувало

У Росії останнім часом заявляють, що вбачають у НАТО загрозу для себе.

Володимир Путін вимагав надати гарантії, що Україну не візьмуть у НАТО. У Держдумі Росії пригрозили, що Україна може "втратити Донбас" у випадку приєднання до НАТО.

В Альянсі відповіли, що вирішуватимуть це самі, ніхто інший не має права диктувати.

Потім Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти договорів, у яких вимагає нерозширення НАТО, а також виведення військ. У іншому разі Москва погрожує війною – мовляв, буде захищатися від Альянсу.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що 11 січня представники Вашингтону та Москви обговорять цю тему. Наступного дня відбудеться саміт Росія – НАТО.

До речі, українська розвідка попереджає, що агресор може вдатись до повномасштабного вторгнення у січні – лютому 2021 року.

У Євросоюзі попередили про наслідки можливого вторгнення для Москви. У Єврокомісії кажуть, що відносини Росії та ЄС залежать виключно від ситуації в Україні.

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