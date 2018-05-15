Москва не собирается стирать Украину с лица земли. А что тогда?

Мы часто сравниваем Украину с Израилем. Любим говорить, что украинцам, как когда-то и евреям, приходится строить страну по соседству с сильным и мощным противником. Но при всей привлекательности подобного сравнения, оно все же хромает.

Евреям, строившим Израиль, было даже в чем-то проще. У них на повестке стоял вопрос о физическом выживании, когда никаких компромиссов не предусматривалось. У Израиля просто не было выбора. Можно было победить и выжить. Либо же проиграть и сгинуть.

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В свое время премьер-министр Израиля Голда Меир, отвечая на вопрос о компромиссе с соседями, сказала: "Мы хотим жить. Они хотят, чтобы мы умерли. Где тут пространство для компромисса?" А в Украине сегодня на кону стоят не столько жизни, сколько идентичность.



Украина сейчас борется за идентичность

В этом и заключается разница между Украиной и Израилем. Москва не собирается стирать Украину с лица земли. Она хочет превратить нашу страну в свою колонию. Чтобы украинцы согласились снова быть малоросами.

На кону – не выживание, а идентичность. Проблема в том, что многие в нашей стране готовы этой идентичностью пожертвовать. Особенно, если есть иллюзия, что в случае поражения для тебя лично ничего не изменится. Кто-то может думать, что в случае капитуляции Украины всего лишь установится мир, армейский бюджет сократится, пойдут инвестиции и возобновится торговля. Откроются российские рынки и возобновится экономическое партнерство. Но это не так.

Россия могла притворяться эффективной лишь в условиях высоких цен на нефть. Но как только цены на нефть упали мы стали свидетелями того, как некогда привлекательная российская реальность стала рассыпаться. Потому что Россия может быть симпатичной только когда баррель стоит более ста долларов.

Нынешняя война идет не только за учебники истории. Она идет и за право Украины покинуть мир неэффективных сырьевых экономик и неповоротливых политических систем.

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Украина сражается за рынок и конкуренцию. За систему сдержек и противовесов. Это битва не только с внешним агрессором, но и с внутренней неэффективностью, помноженной на коррупцию. Эта битва будет долгой, процессы будут идти с переменным успехом, прогресс порой перемежаться откатами, но мы можем спорить о скорости движения, а не о векторе этого движения.

Альтернативы этому пути попросту нет. Проигрыш в войне будет значить, что наш шанс на эффективную экономику уничтожен. Потому что российские колонии не живут богаче метрополий. А современная Россия сегодня приучает своих граждан затягивать пояса.

У РФ нет денег, чтобы строить из покоренных стран витрины. Наша капитуляция будет означать крах не только для нашего поколения, но и для поколения наших детей. Им придется начинать все с нуля. А потому – не нужно питать иллюзии.