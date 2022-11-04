На борту може бути вантаж "для України": в аеропорту Москви помітили іранський літак

В аеропорту Москви помітили черговий вантажний іранський літак. Трапилось це ще 3 листопада.

Так, Іранський Іл-76 (EP-PUS) "засвітився" в аеропорту "Внуково". Така інформація появилася у соцмережах, повідомляє 24 канал.

Важливо Повітрям і морем: як Іран постачає Росії свої дрони

На борту може бути озброєння для Росії

Зазначається, що авіакомпанія Pouya Air, якій належить цей літак, має тісні зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції. А з самого літака в аеропорті вивантажували безліч коробок. Тож залишається лише гадати, що саме там могло бути, зокрема чи є там чергові "подарунки" для України.

Найцікавіше, звичайно, знаходиться усередині цих загадкових коробок. Єдине, що можна сказати однозначно, так це те, що цих ящиків було багато,

– повідомили користувачі російських телеграм-каналів.

Зазначимо, що це не перший візит Іл-76 до Росії, тож такі вивантаження після інформації про можливе постачання додаткового озброєння Росії виглядають доволі підозрілими.

Іранський вантажний літак помітили у "Внуково" / Фото з соцмереж

Зауважимо, що наразі цей літак уже покинув столицю країни-терористки та летить у сторону Казахстану.

Про які підозри мовиться

1 листопада видання CNN заявило, що Іран готується надіслати Росії додаткову зброю. Передбачається, що у поставках буде приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малого радіуса дії "земля-земля" і більше ударних безпілотників для використання в Україні. Своєю чергою передові високоточні керовані ракети можу дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

Так, за даними CNN, до останнього "збройового траншу" входило близько 450 іранських безпілотників. Саме тому часті рейси іранських вантажних літаків викликають додаткові підозри. Зокрема, у мережі повідомляють, що іранські Boeing 747 (EP-SIH) та Іл-76 (EP-PUS) бачили у Москві 20 та 21 жовтня.

Іран все заперечує

Цікаво, що на фоні усього цього Іран заперечує свою причетність до постачання Росії озброєння. Так, напередодні речник МЗС країни Насер Канані підкреслив нейтралітет Ірану щодо війни в Україні та заявив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення" не допоможуть вирішити кризу в Україні.

Натомість в Ізраїлі показали докази, що так звані "Герань-2" насправді є іранськими дронами "Shahed-136". Зокрема президент країни Іцхак Герцоґ продемонстрував світлини корпусів і двигунів безпілотників-камікадзе, які вдалося збити в Україні. Він закликав зрівняти хвіст та крила іранського дрона, і порівняти його з тим, який збили в Україні.

Однак фото – не єдині докази причетності Ірану, адже також є відповідні дані розвідки країни, якими Ізраїль готовий поділитися за потреби.