Марафон пожеж у Росії: в Москві загорілося головне управління МВС

Новий день – нова пожежа! Ввечері 7 березня, близько 18:15, у Росії знову повідомили про загоряння. Цього разу – у її столиці.

Виникла пожежа в головному управлінні МВС Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали з посиланням на пресслужбу Головного управління МНС у Москві, пише 24 Канал.

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Причина пожежі

За уточненими даними росЗМІ, зайнялася вона на другому поверсі будівлі головного управління МВС, яке розташоване в самому центрі Москви, на Петрівці, 38. ЗМІ повідомляють, що загорілися будматеріали в одному з кабінетів, які там знаходилися через роботи із реконструкції.

Пожежі надали підвищений ранг складності, а її площа сягнула 15 метрів квадратних. Очевидці повідомляють, що з вікон другого поверху валив густий дим.

З вікон головного управління МВС валив густий дим: відео з телеграм-каналів

Вогонь ліквідували

На місці надзвичайної ситуації працювали пожежні служби Росії. Зазначимо, що виїхала до головного управління МВС не одна пожежна машина.

Близько 19:00 надзвичайникам таки вдалося ліквідувати вогонь.

За попередніми даними, із палаючого кабінету до приїзду рятувальників евакуювалися п'ятеро людей. Повідомлень же про постраждалих не поступало.

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