Як не горить, то потопає: у Москві аеропорт "Шереметьєво" залило водою: причина епічна

Російський аеропорт Шереметьєво сьогодні затопило водою. Там спрацювала пожежна сигналізація, але пожежі на території летовища не було.

Російські ЗМІ спершу повідомляли, що причиною потопу стала ініціативність співробітників, які хотіли перевірити кнопку пожежного реагування, але щось пішло не так.

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Втім, згодом стало відомо, що причина куди епічніша – потоп в аеропорту сталася через голодного, але забудькуватого співробітника "Аерофлоту".

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Чоловік вирішив пообідати у службовому приміщенні авіакомпанії та поставив свою їжу до мікрохвильової печі, але відволікся і забув про неї.

Згадав він про свій обід, лише коли з мікрохвильової печі пішов дим, а в аеропорту спрацювала система гасіння пожежі.

Що цікаво, вода, яка мала гасити пожежу, полилася взагалі не в тому місці, де спрацювали датчики: задимлене службове приміщення знаходиться на третьому поверсі будівлі, а система гасіння вогню спрацювала поблизу кафе у загальній зоні аеропорту,

– йдеться у повідомленні.

Пасажирам довелося з багажем у руках пересуватися по калюжах.

Схоже, що росіянам набридли пожежі, то вони взялись затоплювати приміщення.

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