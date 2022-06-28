У Москві автомобіль співробітника посольства Литви розмалювали літерами Z

Російські вандали зіпсували автомобіль співробітника посольства Литви у Москві. Не завадило цьому навіть те, що авто перебувало на парковці з охороною.

Жертвою російських вандалів став співробітник литовського посольства Угніус Лабутіс. Він оприлюднив світлини розмальованої машини у фейсбуці.

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На опублікованих кадрах видно, що автомобіль всіяний літерами Z, які Росія використовує для позначення своєї військової техніки, яка прийшла нищити та вбивати все живе в Україні. Символ Z став новою свастикою, що є аналогом нацистської символіки, яку використовував Адольф Гітлер у Другій світовій війні.

Ось що буває, коли заходиш на парковку, що охороняється, і бачиш свою машину,

– написав Угніус Лабутіс.

Автомобіль співробітника посольства Литви розмалювали літерами Z / Фото Угніуса Лабутіса

За що росіяни мстяться Литві

Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією Росії. Саме через це у країни-агресорки серйозно "підгоріло". У МЗС Росії назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Крім цього, там стали гучно розповідати, що в них "розв'язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами". А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.

Відповідь Литви на погрози не забарилася. У литовському МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС. Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.

МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

Днями на тлі численних погроз Литві з боку Росії у сусідній Латвії також вирішили посилити оборону країни. Там розгорнули поставлену Іспанією батарею зенітно-ракетного комплексу NASAMS класу "земля – повітря".

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив виданню Delfi, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил. Разом із ЗРК до Латвії прибули 85 військових, які приєдналися до приблизно 500 бійців Збройних сил Іспанії, які вже перебувають у країнах Балтії.

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