В Москві горить Центр розвитку дитини: туди вдарила блискавка

Під час грози у Москві в четвер, 6 червня, блискавка вдарила по Центру розвитку дитини. З будівлі евакуювали 19 дітей.

За інформацією російських ЗМІ, горить покрівля та мансарда по всій площі. Повідомляють, що пожежу вдалося локалізувати, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Москві

У Москві блискавка вдарила в Центр розвитку дитини "Дитяче посольство" на території ВДНГ. Внаслідок удару зайнявся дах. Із будівлі евакуювали 19 дітей.

На ВДНГ в Москві почалася пожежа: дивіться відео

Попередньо, пожежу вдалося локалізувати на площі 110 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила.

Як виглядає пожежа зблизька: дивіться відео

Зокрема, відомо про те, що це не єдиний удар блискавки. Інший стався в районі Свіблово. Там блискавка влучила в дитячий пластмасовий велосипед. Він розплавився, а дитина за декілька хвилин до інциденту відійшла з мамою від велосипеду на декілька хвилин.

Як виглядає велосипед після удару блискавки: дивіться відео

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