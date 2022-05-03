У Москві чоловік кинув коктейль Молотова в автозак омонівців: машина спалахнула

Ввечері 2 травня у центрі Москви чоловік кинув коктейль Молотова в автозак росгвардії. Він спалахнув.

Інцидент стався на площі Революції, повідомляють російські ЗМІ. Там завжди стоять кілька автобусів силовиків, аби запобігати будь-чому бодай схожому на протест.

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Горіло лише кілька хвилин

Очевидець розповів, що автозак "горів кілька хвилин". Потім його вдалося загасити. У мережі опублікувати кадри пожежі. Там видно, що передня частина авто обвалилася.

Чоловіка затримали

Двоє омонівців поклали чоловіка на газон біля автозака. У телеграм-каналах пишуть, нібито чоловік намагався втекти, але його затримали. Коктейль Молотова він виготовив сам.



Затримання чоловіка / Фото російських ЗМІ

Що буде із затриманим

За інформацією ЗМІ, це 45-річний житель Москви Віталій Кольцов. Раніше його нібито притягали до адміністративної відповідальності за конфлікти із силовиками на мітингах. Подальша доля затриманого невідома.

Нагадаємо, у торговому центрі "Шовковий шлях" у Москві 25 квітня спалахнула пожежа. Дим пішов з першого поверху, тож з будівлі евакуювали близько 200 людей. Про причини займання та постраждалих не повідомляли.

Держава-агресорка готується до параду

У Москві на 9 травня щороку влаштовували урочистий парад з нагоди перемоги над нацизмом. Виглядає він як шабаш "побєдобєсія".

Однак у 2022 році з його проведенням можуть виникнути проблеми. Річ у тім, що ЗСУ завдали серйозних втрат загарбникам, тому виникає питання, чи матиме Росія взагалі що показати на параді.

Путін прагне до 9 травня здобути хоч якусь "перемогу" у війні проти України, але його армія продовжує зазнавати невдач.

Також загарбники скасували парад, який хотіли провести на наших окупованих територіях.

Параноя у Кремлі вже дійшла до того, що поліція в Москві шукає українців, які живуть біля Кремля.

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