У Москві чули вибухи: повідомляють про атаку БпЛА, зокрема біля будівлі міноборони

У ніч на 24 липня одразу у кількох районах Москви пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників. Ймовірно, "бавовна" завітала поблизу будівлі міноборони.

Приблизно о 4:00 телеграм-канали країни-агресорки почали інформувати про звуки вибухів у Москві, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти повідомляють про атаку БпЛА по Москві

Після інформації про вибухи у столиці Росії почали з'являтися кадри наслідків нібито влучання невідомих БпЛА. Зокрема, на вулиці Лихачова у бізнес-центрі "Леруа-Мерлен" після вибухів помітно дим та невелике займання.

Дрон нібито влучив у бізнес-центр Москви / Фото з телеграм-каналів держави-агресорки

На Комсомольському проспекті внаслідок "бавовни" в одній із будівель повилітали вікна. Крім того, правоохоронці перекрили проїжджу частину вулиці.

Також дрони буцімто атакували військову частину, розташовану у Москві. У соцмережах повідомляють, що безпілотник прилетів поблизу будівлі міноборони Росії.

Наслідки нальоту на Москву невідомих безпілотників: дивіться відео

Реакція мера Москви та міноборони Росії

Міський голова Москви Сергій Собянін вже відреагував на "бавовну" у місті.

Сьогодні приблизно о четвертій ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будинках. Серйозних руйнувань і постраждалих немає,

– написав мер.

Поспішили з реакцією і в міністерстві оборони Росії. Там традиційно звинуватили в атаці Україну, заявивши про нібито "припинення спроби терористичної атаки на Москву двома БпЛА".