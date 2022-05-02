У Москві дозріла паніка, – Піонтковський

Ще до минулого тижня у Кремлі, попри все, не було жодних панічних настроїв. Однак усе стрімко змінилося.

Річ у тім, що ще донедавна позиція Заходу була дещо невизначеною. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Як він пояснив, риторика різко змінилася та стала категоричнішою. Зараз Росії увесь цивілізований світ фактично оголосив реальну "війну".

Зараз час для паніки у Москві дозрів. Про це свідчить безліч новин, заяв та вчинків,

– пояснив Піонтковський.

Ба більше, на Заході вже чітко бачать реальне закінчення повномасштабного наступу Росії на Україну.

Якщо ще раніше говорили про те, мовляв, "ми з вами будемо до кінця", то тепер кажуть, що "до перемоги України". Таке колективне рішення цивілізованих країн.

Що передувало паніці у Кремлі: коротко

Початком повномасштабної війни НАТО та США казали, що не відправлять своїх військових воювати проти Росії в Україні.

Однак 1 травня у Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії в Україні.

Документ передбачає дозвіл на використання військової сили для захисту союзників США у відповідь сценарію, за яким Росія використовує конкретні види зброї проти України.

Тобто, якщо таку резолюцію схвалять, то США відправлять в Україну свою армію тоді, коли Росія використає хімічну, біологічну або ядерну зброю.

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