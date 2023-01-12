В окупантів знову підгорає: у Москві спалахнув трирівневий буксир "Адлер"
12 січня 2023, 14:05Читать новость на русском
В Росії що не день, то нова пожежа. Цього разу загорівся трирівневий буксир "Адлер". Сильне полум'я було видно здалеку.
Пожежа сталася вранці 12 січня навпроти Північного річкового вокзалу Москви. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу на буксирі
Займання сталося у машинному відділенні буксира "Адлер". Причини пожежі поки не афішують. Втім, росіяни вже традиційно заволали, що постраждалих немає.
Тим часом у мережі поширили відео з місця пожежі. За даними росЗМІ, вогонь загасили на площі 25 квадратних метрів.
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Як горів російський буксир: дивіться відео
Коротко про крайні пожежі в Росії
- У середу, 11 січня, в столиці Росії сталася масштабна пожежа. Місцеві жителі розповіли, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму. Ймовірно, біля посудини з дизельним паливом хтось знову невдало покурив. Шість траснпортних засобів згоріли вщент.
- Напередодні, 9 січня, у Південно-Сахалінську вогонь охопив верхню частину будівлі бізнес-центру – полум'я поширилося з даху до 3 поверху. Всередині обвалилися сходи. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. З будівлі евакуювали 30 осіб.
- Тим часом у Братську невідомий чоловік кинув у вікно військкомату пляшку з запальною сумішшю. Внаслідок пожежі пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах.