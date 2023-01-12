В окупантів знову підгорає: у Москві спалахнув трирівневий буксир "Адлер"

В Росії що не день, то нова пожежа. Цього разу загорівся трирівневий буксир "Адлер". Сильне полум'я було видно здалеку.

Пожежа сталася вранці 12 січня навпроти Північного річкового вокзалу Москви. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 Канал.

Читайте також Пожежозалежні: у Москві знову палає – у небо здійнявся чорний дим

Що відомо про пожежу на буксирі

Займання сталося у машинному відділенні буксира "Адлер". Причини пожежі поки не афішують. Втім, росіяни вже традиційно заволали, що постраждалих немає.

Тим часом у мережі поширили відео з місця пожежі. За даними росЗМІ, вогонь загасили на площі 25 квадратних метрів.

Читайте також Жага до влади: як пригожинська атака на Соледар зірвала плани Шойгу по захопленню Бахмута

Як горів російський буксир: дивіться відео

Коротко про крайні пожежі в Росії