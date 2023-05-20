Добралися "біолабораторні" чайки: у кількох районах Москви оголосили карантин

Мер Москви Сєргєй Собянін оголосив карантин у кількох районах столиці країни-агресорки. Причиною нібито став пташиний грип.

Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Карантин у Москві оголосили через чайок, яких знайшли на Борисовських ставках.

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У Москві оголосили карантин

До списку зон-районів Москви, в яких є ймовірність поширення захворювання, увійшли:

Братєєво,

Капотня,

Мар'їно,

Любліно,

Печатники,

Москворечье-Сабурово,

Царицино,

Бірюльово Східне,

Оріхово-Борисово Північне і Південне,

Зябликово.

Федеральний центр охорони здоров'я тварин провів дослідження трупів чайок і виявив у них випадки захворювання на високопатогенний грип. Місця, де знайшли мертвих птахів, вважатимуться зонами потенційного поширення вірусу.

Окрім цього, на всіх великих птахівничих підприємствах Москви та області провели обстеження. Керівництву тих місць, де знайшли порушення, видали застереження.

Лише в Москві є 10 800 птахів у 340 приватних і 16 селянсько-фермерських господарствах.



У Москві оголосили карантин / Фото росЗМІ

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Кремль поширює фейки про заражених птахів з біолабораторій

За інформацією Центру протидії дезінформації, міф про виготовлення зброї масового ураження в Україні потрібен Росії, щоб й надалі виправдовувати свої звірства.

Проаналізувавши повідомлення у російських медіа, експерти встановили, що тему біолабораторій Кремль застосовує для дискредитації США та України на світовій арені. Зокрема, готувалися провокації у різних країнах світу.

На тлі пандемії коронавірусу, щоб розколоти західне суспільство, окупанти планували використати тему розроблення в українських біолабораторіях збудників смертельних хвороб за підтримки США. Зокрема, чуми, сибірки, туляремії, холери.

Крім того, Москва наполягала, щоб ООН провела розслідування діяльності біолабораторій в Україні. Таку ж кампанію готували й для міжнародних судів.